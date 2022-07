Sekundenschlaf auf A13: Auto prallte in Lastwagen

Rettungssanitäter zufällig vor Ort

Zufällig kamen in dem Moment zwei Rettungssanitäter an der Unfallstelle vorbei. Sie bargen den Verletzten und brachten ihn nach der Erstversorgung ins Krankenhaus nach Hall in Tirol. Der Lenker des Lkw blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. An seinem Sattelanhänger wurde die hintere Stoßstange beschädigt, am Wagen des 22-Jährigen hingegen entstand Totalschaden.