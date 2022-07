Tirol: Mit Moped in Pkw gekracht und verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 22.15 Uhr. Die 15-Jährige fuhr mit ihrem Moped auf der B172 von Niederndorf in Richtung Walchsee. Auf dem Sozius führte sie einen 14-Jährigen mit. „Auf Höhe eines Gasthofes geriet die Deutsche in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn“, heißt es von der Polizei. Anschließend krachte sie in das vordere rechte Eck eines entgegenkommenden Pkw, der von einem 18-Jährigen gelenkt wurde.