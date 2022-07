„Net narrisch“ wer‘n!" Minister im Fußballfieber

Österreich trifft am heutigen Donnerstagabend in Brentford auf Deutschland. Die Sportkommentatorenlegende Edi Finger senior hatte das 3:2-Tor Österreichs im WM-Spiel gegen Deutschland 1978 in Cordoba mit den Worten: „Tooor, Tooor, Tooor, Tooor, Tooor, Tooor! I wer‘ narrisch!“ gefeiert.