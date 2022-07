Archaisches Almziel weitab der Menschenmassen

Nach dem Überqueren der Fernpassstraße geht man schräg gegenüber des Parkplatzes auf dem Fahrweg hinunter und überquert gleichbleibend den Bach. In der Folge zieht ein Fahrweg – zunächst im lichten Wald – gemütlich dahin. Die Route führt dann ins freie Gelände und an den Beginn einer Schlucht, wo von rechts die Route vom Fernpass einmündet. Nun geht es in der Schlucht – teils zügig – den Bach entlang empor.