Die Angst vor den schnellen Schwimmern

Sagen wir so: Selbst wenn ein Penis ins Wasser eines Schwimmbades ejakulieren würde, was an sich schon nicht so häufig vorkommt, und dann auch noch zeitgleich eine Vagina in der Nähe vorbeischwömme, würde eine Frau nicht schwanger werden können. Wieso? Samenzellen brauchen zur Fortbewegung ihre eigene Flüssigkeit. In Scheidenflüssigkeit fühlen sie sich auch wohl. Sobald sich die Samenflüssigkeit allerdings mit Wasser mischt (oder austrocknet), sterben die Spermien sofort ab.