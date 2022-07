Corona-Sommerwelle trifft auch den Stadtverkehr

Die aktuelle Corona-Sommerwelle sorgt wie in ganz Österreich und in sämtlichen Branchen auch im Verkehrsbereich der Salzburg AG für eine sehr hohe Anzahl an Neu- und Wiederinfektionen mit dem Corona-Virus. Die damit verbundenen Krankheits- und Quarantänefälle in der Urlaubszeit führen nun dazu, dass die Fahrplanleistungen im Stadtverkehr an die vorhandenen personellen Ressourcen angepasst werden müssen.