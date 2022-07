Alkoholisierter Radler gleich zwei Mal gestoppt

Als ausgesprochen hartnäckig hat sich in der Nacht auf Mittwoch ein alkoholisierter Radfahrer in der Stadt Salzburg erwiesen. Polizisten hatten sein Rad mit einem Schloss an einen Laternenmast gesperrt, nachdem sie den alkoholisierten Radler erwischt hatten. Wenig später radelte der 29-Jährige mit demselben Drahtesel erneut an ihnen vorbei, weil er das Schloss „geknackt“ hatte.