Schlafstörungen: Risiko für Psyche und Herz

Wieviel Schlaf braucht der Mensch?

„Im Laufe einer Nacht durchlaufen wir mehrere Schlafzyklen“, erklärt Dr. Margit Mehlmauer, Oberärztin an der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin am Klinikum Wels‐Grieskirchen (OÖ). Ein Zyklus dauert ca. 90 Minuten und umfasst verschiedene Phasen: vom Einschlafen bis zum Tiefschlaf sowie die REM‐Phase, in welcher wir träumen. Individueller Schlafbedarf und Biorhythmus sind genetisch festgelegt. „Schlafgesunde Menschen geben Wohlbefinden bei vier bis zwölf Stunden Schlaf am Tag an“, so Mehlmauer. Die Schlafstunden pro Tag und der Anteil des REM‐Schlafes nehmen mit zunehmendem Alter ab.