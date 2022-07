Seit 100 Jahren das Dorfleben bereichert

Die Geschichte des Bauerntheaters Reith reicht zurück ins 17. Jahrhundert. Damals wurde bereits das „Reither Nikolausspiel“ in den Bauernstuben aufgeführt. Die Gründung des Theatervereins erfolgte schließlich 1922 durch den „Burschenverein“. In den 1930er Jahren kam es zur Umbenennung in „Volksbühne Reith“. Zwischen 1938 und 1945 folgte eine erzwungene Pause aufgrund des Vereinsverbots von Adolf Hitler.