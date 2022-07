Eigenmarken sind beliebt, doch Bio-Trend hält an

„Teilweise bekommt man Waren nur mehr für einen immens hohen Preis“, erklärt Mair. Die Herausforderung bestünde darin, die Preise halbwegs zu halten. Das versucht auch der Tiroler Lebensmittelhändler MPreis. „Vollständig ist das aber nicht möglich“, betont der Konzern. Auch der Diskonter Hofer muss Preiserhöhungen teilweise an Kunden weitergeben. Man versuche jedoch, diese so gering wie möglich zu halten. „Wir arbeiten daher heute auch mit einer deutlich niedrigeren Gewinnspanne“, versichert Hofer und verweist zusätzlich, so wie auch Spar, MPreis und die Rewe-Gruppe, auf die jeweiligen Eigenmarken, die bei Kunden derzeit beliebt seien.