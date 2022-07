Wanderer (79) nach Sturz tot in Bachbett gefunden

Ein tödliches Alpindrama spielte sich in der Nacht auf Montag im Osttiroler Kals am Großglockner ab. Ein 79-jähriger Wanderer kam bei einer Abendtour auf eine Hütte vom Weg ab und stürzte in ein Bachbett. Als er nicht nach Hause kam, schlugen Angehörige Alarm. Die Suchmannschaft konnte nichts mehr für den Vermissten tun.