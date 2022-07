Nach Auslosung: Sturm trifft Verletzungshammer

Die Rede ist von niemand Geringerem als Jakob Jantscher. Den Topscorer der Grazer hatte es beim Cup-Duell im Ländle in Röthis an der Wade erwischt - mittlerweile steht fest, dass der 33-jährige Ex-Teamspieler einen Faserriss erlitten hat, wohl einige Wochen ausfällt. Nach den Problemen rund um Otar Kiteishvili der nächste Hammer für Christian Ilzer. Fraglich, ob Jantscher bis zum Champions-League-Quali-Hinspiel am 2./3. August wieder fit ist.