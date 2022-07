Sturm: Schon wieder Zittern um den Regisseur

Kiteishvili bereitet aktuell die Achillesferse Probleme. Der 26-Jährige mit dem 3-Millionen-Marktwert hatte zuletzt schon verletzt den Doppeltest gegen Brünn und Galatasaray auslassen müssen, auch am Dienstag fehlte Otar in Graz-Messendorf beim Training von Cheftrainer Christian Ilzer. Ein Einsatz des Edeltechnikers, der von September 2021 bis März 2022 mit einem Syndesmosebandriss 170 Tage auf Eis gelegen war, beim Cup-Match in Röthis ist fraglich. Wie auch von Vincent Trummer. Der Außenverteidiger ist ebenfalls blessiert. Auch Trummer erholte sich erst im Herbst 2021 von einem Kreuzbandriss, absolvierte seither nur Spiele in der zweiten Mannschaft.