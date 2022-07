Schnaderbeck: „Ausrufezeichen in Richtung Europa!“

Wie schätzt du den erneuten Einzug in die K.- o.-Runde, also die Top-8, ein?

Man darf es durchaus etwas als Überraschung sehen. Aber wir wissen, wozu wir in der Lage sind. Wir sind eine Mannschaft, die auf den Punkt genau dasein kann. Der neuerliche Viertelfinal-Einzug ist ein Ausrufezeichen in Richtung Europa.