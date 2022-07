Norwegen nach EM-Aus: „Wir sind ja keine Roboter!“

Norwegens Nationalteam wollte bei der EM um den Titel spielen, geworden ist es das zweite Out nach der Gruppenphase in Folge. „Wir hatten höhere Erwartungen. Natürlich fühle ich mich jetzt total leer“, sagte ein zerknirschter Teamchef Martin Sjögren nach dem 0:1 am Freitag gegen Österreich. Auf den Schweden prasselte schon nach dem 0:8 gegen England und jetzt neuerlich medial viel Kritik ein. Das Debakel gegen die „Lionesses“ habe am Freitag in Brighton sicher noch nachgewirkt. „Die Niederlage gegen England war noch in der Luft, wir sind ja keine Roboter“, betonte Sjögren.