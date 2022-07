Bittere Last-Minute-Niederlage für Louis Schaub

Zuvor hatte Mike Wunderlich die Hausherren in der 11. Minute in Führung gebracht, dem eingewechselten Havard Nielsen (80.) war der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen. Schaub (27), der im Sommer ablösefrei vom deutschen Bundesligisten 1. FC Köln nach Hannover gekommen war, spielte durch. Stürmer Lukas Hinterseer (31), der in den kommenden Wochen möglicherweise noch wechseln wird, stand nicht im Kader.