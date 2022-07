Jugendlicher (17) mit Schwert bedroht und beraubt

Zu dem brutalen Vorfall war es bereits am Dienstag in den frühen Morgenstunden gekommen, er wurde aber erst am Freitag von der Polizei publik gemacht. Kurz vor 4 Uhr kam es damals zu einer Auseinandersetzung zwischen den zwei zunächst unbekannten Tätern und dem 17-Jährigen. Das Opfer wurde dabei durch mehrere Faustschläge und Fußtritte im Gesicht verletzt. Zudem soll es mit einem Schwert (!) und einem Klappmesser bedroht worden sein.