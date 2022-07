Schilddrüsenwerte spielen immer wieder verrückt

Priv. Doz. Dr. Alexander Kroiss, Universitätsklinik für Nuklearmedizin in Innsbruck:Die in Österreich bevorzugt verordneten Schilddrüsenhormonpräparate wie Thyrex und Euthyrox enthalten Levothyroxin. Das ist ein künstlich hergestelltes Schilddrüsenhormon (T4). Diese Mittel werden in der Regel sehr gut vertragen. Wenn aber die Einstellung mit einem dieser sehr bewährten Medikamente nicht ausreichend funktioniert, kann alternativ aus Deutschland Novothyral bestellt werden, da die Produktion von Combithyrex vor einigen Jahren eingestellt wurde. Das deutsche Medikament enthält neben Levothyrexin auch Liothyronin (T3) und sollte im vorliegenden Fall ähnlich gut helfen wie das ursprünglich eingenommene Arzneimittel.