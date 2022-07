Thiem „muss Nerven die besser kontrollieren“

Fix in Wien

Sein Turnierplan nach Gstaad und Kitzbühel in den nächsten zwei Wochen steht noch nicht, fix ist, dass Thiem auch heuer wieder bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle (24. bis 30. Oktober) aufschlagen wird. Eine Wild Card ist für ihn reserviert. Auch sonst ist das Feld in Wien bemerkenswert. Mit Daniil Medwedew und Alexander Zverev (der gestern erstmals wieder ohne Krücken ging) haben sich die aktuelle Nummer 1 und 2 der Welt angekündigt, dazu kommen mit Stefanos Tsitsipas und Matteo Berrettini weitere Topstars.