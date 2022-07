Nach Tod der Tochter fehlt Geld für Begräbnis

Gestorben in den Armen der Mutter

Ein Jahr ist es jetzt her, dass ihre Tochter plötzlich über Bauchschmerzen klagte. Dann ging es ganz schnell. Von der alles überschattenden, völlig überraschenden Diagnose Krebs bis zum Tod der jungen Frau dauerte es nur wenige Monate. Bis zuletzt pflegte die Mutter sie und war bei ihr. Eingeschlafen ist die Kranke zehn Minuten vor Mitternacht in den Armen der Mama.