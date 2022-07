Guns N‘ Roses: Ein Jackpot in der Wundertüte

Leichte Anfangsschwierigkeiten

Für die - leider nur - 40.000 Fans haben die kalifornischen Kult-Rocker aber eine wesentlich bessere Laune im Talon, denn nach ersten geglückten, aber auch etwas verkürzten Generalproben in München und Mailand zeigt sich der 60-jährige Axl in Wien fast wieder von seiner stimmlichen Schokoladenseite. Bis man sich dessen gewahr wird, vergehen aber ein paar Minuten. Die Opener „It’s So Easy“ und „Mr. Brownstone“ intoniert er noch relativ tief und holprig, „Chinese Democracy“ verlangt keine Wunderdinge und erst bei „Welcome To The Jungle“ findet er langsam in die Spur. Das Internet amüsierte sich unlängst bei einem Festival im norwegischen Stavanger, dass Axl beim Chorus wie die „Family Guy“-Figur Herbert, the Pervert klingen würde - davon ist an diesem Abend zum Glück nichts zu merken. Dazu funktioniert auch die Band. Drummer Frank Ferrer glänzt mit Peter-Criss-Shirt, Gitarrengott Slash wirbelt unvergleichlich mit mittlerweile grauem Bart, Bassist Duff McKagan ist das rhythmische Rückgrat, Melissa Resse fungiert als sanfte Backgroundstimme, Dizzy Reed darf sukzessive Keyboard-Soli einstreuen und Richard Fortus ist der allumfassende Rhythmusgitarrenkitt.