„Waldfrau“ griff Steirer (73) mit Stanleymesser an

Eine obdachlose Juristin, die in der Oststeiermark in einem Zelt im Wald lebt, soll einen Spaziergänger mit einem Stanleymesser verfolgt haben. „Er hat mich belästigt“, erklärt sie beim Prozess in Graz. Das Opfer - ein schwerhöriger 73-Jähriger - rettete sich zu Nachbarn. Die 50-Jährige ist psychisch schwer krank und wurde eingewiesen.