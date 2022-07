Die Polizei hat ihren großen Festspiel-Auftritt

Wenn am kommenden Montag Hofmannsthals „Jedermann“ am Domplatz Premiere feiert und am 26. Juli Bundespräsident Alexander Van der Bellen seine Rede zur Eröffnung hält, geht es auch hinter den Kulissen der Salzburger Festspiele rund. Damit sind nicht nur die Bühnenarbeiter gemeint. Auch ein Großaufgebot an Polizei und Sicherheitspersonal kümmert sich – teils unerkannt – in den Altstadtgassen und sogar aus der Luft um den reibungslosen Ablauf des Festivals. Denn der Ukraine-Krieg, der politisch umstrittene Auftritt des griechisch-russischen Dirigenten Teodor Currentzis und die Corona-Pandemie haben die Stimmung aufgeheizt. Gerade rund um den Schutz des Bundespräsidenten werden deshalb die Sicherheitsvorkehrungen in diesem Jahr massiv erhöht.