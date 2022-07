Das steirische Meer strahlt in tiefstem Grün

„Der See hat aktuell 36 Grad - 18 am Vormuttag und 18 am Nachmittag“, scherzt Herbert Gasperl. Der pensionierte Amtsleiter der Gemeinde Grundlsee schippert seit vier Jahren mit Besuchern aus aller Welt über das steirische Meer, wie der größte See des Bundeslandes auch gern genannt wird.