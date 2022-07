CL-Finale: Klopp offenbart erschreckende Details

„Meine Familie hat mir vor dem Spiel Nachrichten geschickt, ‚Wir sind im Stadion, viel Glück‘ und so weiter, aber so war es nicht“, schildert Klopp. Nun weiß er, dass seine Familie ihn nur nicht beunruhigen wollte. „Die Finalniederlage ist das geringste Problem gewesen.“ Seine Frau konnte aufgrund der schlimmen Ereignisse an einer kleinen Feier im Anschluss der Partie gar nicht mehr teilnehmen. So schnell geriet der Fußball in den Hintergrund ...