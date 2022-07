Beim irren Ritt mit 270 km/h alle Sünden abgebüßt

Warum nicht nur zuschauen? Am 21. August beim Grand Prix in Spielberg gäbe es wieder die Gelegenheit dazu. Wäre ja eigentlich aufregend genug. Aber nein, sowas Waghalsiges muss man ja selbst mitmachen, wenn man schon diese einzigartige Möglichkeit bekommt. Stimmt. Aber wie gesagt: Für Weicheier ist das nix! Und Anna Gasser, die bei diesem Erlebnis am Sonntag auch mitfahren durfte, meinte danach nur: „Voi cool.“ Aha. So kann man’s also auch sehen. Ich für meinen Teil, habe mit diesem irren Ritt alle meine Sünden abgebüßt.