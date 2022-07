Red Bulls Boss Horner kritisiert Verstappens Fans

Nach den Buhrufen in Silverstone darf sich Red Bull Racing in Spielberg über einen umso herzlicheren Empfang freuen. Vor einer Woche waren Team und Weltmeister Max Verstappen wohl in Erinnerung an das dramatische WM-Finale 2021 ausgepfiffen worden, obwohl die RB-Fabrik in England steht. Für viele in der Formel 1 ist das ein No-Go, so auch für Christian Horner. Dass man etwa bei Problemen eines Fahrers applaudiert, sollte nicht sein, so der Teamchef von Red Bull Racing.