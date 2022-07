Ein Schlösschen im Grünen

Unser heutiges Leserfoto von Christa Katharina D. wurde in Maria Wörth aufgenommen. Hier fügt sich das kleine Schlösschen, am Ufer des Wörthersee liegend und von viel Grün umgeben, perfekt in das sommerliche Ambiente ein. Ein Ort, an dem man die Seele baumeln lassen kann. Danke für das Teilen dieses stimmungsvollen Bildes!