Ronaldo fehlt auch bei Tour - Abschied besiegelt?

Am Freitig fliegen die „Red Devils“ nach Bangkok, um dort am 12. Juli in einem Testspiel auf den FC Liverpool zu treffen. Nicht mit dabei: Ronaldo. Wie schon zuletzt in den Trainingseinheiten wird der Superstar auch die Reise nach Asien auslassen. Offiziell fehlt der Stürmer aufgrund „familiärer Probleme“, jedoch verdichten sich die Gerüchte, der 37-Jährige wolle den Klub verlassen.