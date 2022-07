„Wir als Seelsorger sind da und hören zu“

24 Mitarbeiter zählt die „mind full crew“, die beim beliebten Großevent für jeden ein offenes Ohr hat. „Wir sind da, wenn jemand reden möchte“, erzählt Anna Tiefenthaler, die in diesem Jahr zum ersten Mal mit dabei ist. Am Donnerstag übernimmt sie gleich eine Spätschicht. „Wir arbeiten in zwei Schichten. Die eine geht von 11 bis 19 Uhr, die andere von 19 bis 3 Uhr“, erklärt Seelsorger Florian Huber.