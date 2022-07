Sturm bei der EM auf Juwelensuche

Mit einem 3:1-Finalsieg von England gegen Israel ging letzten Freitag die U19-EM in der Slowakei zu Ende. Heerscharen von Scouts und Beratern wurden von den Fußballstars von morgen angezogen wie die Motten vom Licht. Kein Wunder, schließlich tummelten sich bei der Endrunde Talente im Gesamtwert von mehr als 84 Millionen Euro. Da durfte auch Sturm nicht fehlen. Chefscout Christoph Leitgeb schaute sich insgesamt fünf EM-Spiele vor Ort an. „Ein paar interessante Spieler habe ich mir notiert“, sagt der ehemalige Salzburg-Star. Doch eine solche Zukunftsaktie dann auch an Land zu ziehen, ist eine andere Geschichte.