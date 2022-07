Thiem jagt gegen Misolic 1. Sieg seit 419 Tagen

Nach 419 Tagen ohne Sieg will Dominic Thiem am Dienstag beim ATP-Challenger in der Stadt Salzburg (ca. 18.00 Uhr) zurück in die Erfolgsspur finden. Gegen den Steirer Filip Misolic soll auf sieben Erstrunden-Niederlagen der erste Sieg folgen. Er sei nach seiner zähen Handgelenksverletzung zu früh wieder ins Turniergeschehen eingestiegen, räumte er am Montag bei einem Pressegespräch in Salzburg ein. „Klares Ziel ist es nun, einen Sieg einzufahren.“