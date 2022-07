Wacker-Präsident: Aufgeben ist keine Option

Güclü ante portas

In welcher Liga Wacker in Zukunft (vorausgesetzt der Verein wird gerettet) spielen wird, wird sich also auch in den kommenden Tagen noch nicht klären lassen. Dagegen will Rauch bereits heute den neuen Coach präsentieren – es soll verdichteten Gerüchten zufolge der Schwazer Meistermacher Akif Güclü werden! Der dann am Donnerstag oder Freitag das Training aufnehmen soll – mit 15 bis 18 Spielern, großteils aus der dritten, teilweise aus der zweiten Mannschaft. „Am Ende werden wir eine gute Mannschaft zusammen haben“, gibt sich der Ex-Politiker zuversichtlich. Dazu wird sein Telefon aber weiter „glühen“ müssen – wie seit einigen Tagen. „Gefühlte 150 Gespräche am Tag, es ist stressig.“ Es wird nicht weniger