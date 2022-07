Stefan Schwab hat das „Verrückte“ lieben gelernt

„Rapid wäre meine erste Wahl gewesen“

Eine Rückkehr in die Heimat war daher nie wirklich ein Thema. Der LASK fragte an, „aber wenn, wäre Rapid meine erste Wahl gewesen“, mutiert Schwab lieber zum Griechen. „Man nimmt die Kultur an, versteht, warum gefühlt ungewöhnliche Dinge hier so gemacht werden.“ Der Kaffee wird kalt getrunken, kein Abendessen vor 21 Uhr, dafür ein Mittagsschlaf - „bei 35 Grad im Schnitt macht das alles schon Sinn“, lacht Schwab.