Richtig äktschig

Wo fallen dem Bundeskanzler die Preissteigerungen am meisten auf? Beim Tanken seines Familienautos. „Es hat mich geflasht.“ So hat Karl Nehammer bei Claudia Stöckl in „Frühstück bei mir“ auf Ö3 am Sonntag seine Gefühlslage an der Tankstelle im immer teurer werdenden Alltag beschrieben.