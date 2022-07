Salzburg will weitere Basketball-Länderspiele

Was war das für ein Basketball-Fest am Donnerstagabend in der Sporthalle Alpenstraße! Vor 1200 frenetischen Fans gewann die österreichische Basketball-Nationalmannschaft bei ihrer Premiere in Salzburg 92:66 gegen Irland. Vor allem die Stimmung in der Halle hatte es den Spielern rund um NBA-Star Jakob Pöltl angetan. „Das war der Wahnsinn“, sagte der Wiener, der morgen (18) gegen Zypern auf eine Wiederholung hofft.