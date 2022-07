Geisterfahrer auf A13: „Dachte, es ist erlaubt!“

Geisterfahrer-Alarm am Freitagabend auf der A13 Brennerautobahn in Tirol: Ein 75-jähriger Pole hatte vor der Mautstelle Schönberg sein Auto gewendet und war einfach retour in Richtung Innsbruck gefahren. Durch einen mutigen Autolenker konnte der Falschfahrer gestoppt werden. Die Ausrede des älteren Herrn war kurios.