Kinderfotos im Netz: Darauf sollten Eltern achten

Postkarte war gestern: Die Urlaubsgrüße kommen inzwischen meist in digitaler Form über soziale Netzwerke. Oft übersähen Eltern dabei jedoch, dass die Bilder leicht in falsche Hände geraten können, warnte die gemeinsame Initiative des deutschen Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sowie der AOK-Gesundheitskasse. „Einmal im Netz, können sich die Aufnahmen schnell verbreiten“, so Mediencoach Kristin Langer.