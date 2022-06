Schulalltag 2022: Wo liegen die Probleme?

Österreicher gaben im Jahr 2021 durchschnittlich 361 Euro für Nachhilfe aus, in Wien lag der Schnitt sogar bei 680 Euro. Viele Familien können sich diese Kosten nicht mehr leisten. In der „Krone“-Community liest man immer wieder Kritik über unser Bildungssystem. Man würde „nicht genug tun, um dieses zu verbessern“. Daher möchten wir nun von Ihnen wissen: Wo liegen die Probleme im Schulalltag und wie könnte man diese beheben? Was wünschen Sie sich für Ihr Kind in der Schule? Wir sind gespannt auf Ihre Vorschläge und freuen uns auf Ihre Kommentare!