Hilfe, der Zahnschmelz fehlt!

Die 23-jährige Martina L. (Name geändert) studiert Medizin und könnte einem schönen Leben entgegensehen. Wäre da nicht ihre Erbkrankheit Amelogenesis imperfecta - die junge Frau hat anlagebedingt keinen Zahnschmelz! Mittlerweile konnte der Patientin geholfen werden, ihr Problem wurde an der Wiener Uni-Zahnklinik beseitigt. Die geschilderte Zahnschmelzkrankheit ist zwar eher selten, aber schwerst belastend. DDr. Polina Kotlarenko, Leiterin einer Spezialambulanz an der Universitätszahnklinik: „Bei dieser Entwicklungsstörung fehlt der Schmelz entweder komplett oder ist unvollständig angelegt. Mit massiv erhöhtem Risiko für Karies, weil mit dem Schmelz die härteste Substanz im menschlichen Körper und damit die Barriere gegen Keime fehlt. Das Zahnbein liegt frei und ist gleichsam schutzlos ausgeliefert.“