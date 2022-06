Neuzugang! Rapid findet „fehlendes Puzzle-Stück“

Nach dem Abgang von Filip Stojkovic herrschte bei Grün-Weiß Handlungsbedarf. Diese Lücke wurde nun mit Martin Koscelnik gestopft. Der gebürtige Slowake ist variabel einsetzbar, kann sowohl auf der rechten als auch linken Seite spielen. Seit 2018 kickte er in der höchsten tschechischen Spielklasse bei Slovan Liberec. Mit dem Tabellenachten der abgelaufenen Saison gelang Martin Koscelnik in der Saison 2020/21 die Qualifikation für die Gruppenphase der Europa League, wo er in allen sechs Spielen über die volle Distanz auf dem Feld stand.