Corona! Schärfster Djokovic-Rivale muss w.o. geben

Bei Berrettini handelte es sogar jedoch um den Mann, dem man neben Rafael Nadal am ehesten zugetraut hatte, Djokovic zu fordern. Der Italiener hatte bereits im Vorjahr in Wimbledon das Finale erreicht, da in vier Sätzen gegen den Serben den Kürzeren gezogen. Es war Berrettinis einzige Niederlage in seinen letzten 22 Spielen auf seinem Lieblingsbelag Rasen gewesen. Wie wohl er sich auf diesem Untergrund fühlt, bestätigte sich auch heuer wieder. Nachdem er wegen einer Operation an der Hand mehrere Monate pausieren hatte müssen, kam er auf Rasen trotz mangelnder Spielpraxis zuletzt gleich stark zurück, gewann die beiden Vorbereitungsturniere in Stuttgart und im Queen‘s Club.