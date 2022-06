Geförderter türkiser Glanz | Schiach zur ÖVP

Geförderter türkiser Glanz. Und schon wieder unschöne Nachrichten aus der türkisen Welt. Es ist vor allem eine Zahl: 587.400 Euro. Also deutlich mehr als eine halbe Million Euro. So viel bekam die Meinungsforscherin Sabine Beinschab in den Jahren 2016 bis 2021 für ihre geschönten Studien, die die türkise Welt und deren Verkörperung besonders hübsch glänzen lassen sollten. Und zwar aus sogenannten „Forschungsfördermitteln“ des Finanzministeriums, wie jetzt aus Unterlagen der WKStA hervorgeht, die das sogenannte „Beinschab-Tool“ - um das es heute und morgen auch im U-Ausschuss gehen wird - aufarbeitet. Das Finanzministerium musste also den türkisen Glanz fördern. Aufarbeitung auch in der Partei? Fehlanzeige! In der ÖVP reagiert man wieder einmal wie gewohnt: Das haben doch auch die anderen so gemacht.