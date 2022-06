Grazer Riverdays: Das Spektakel auf der Mur

Die Grazer Riverdays, das größte Wassersportspektakel des Landes, starten an diesem Wochenende. Am Samstag und Sonntag gibt es einige sportliche Höchstleistungen zu bestaunen. So kämpfen die Kanuten und die Stand-up-Paddler um die Staatsmeisterschaftsehren in ihren Bewerben. Garantiert spektakulär sind auch die Lions-Drachenboot-Bewerbe auf der Mur. Zum „Aufwärmen“ holte sich die 3b-Klasse der Sportmittelschule Graz den Schul-Cup, am Samstag um 10 Uhr startet der Business-Cup und um 14 Uhr der Universitäts-Cup rund um die Augartenbucht.