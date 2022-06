Fix! SK Rapid steigt in den Frauen-Fußball ein

Die Spatzen hatten es zuletzt heftigst von den Dächern gepfiffen und nun ist es tatsächlich „passiert“ - der SK Rapid bekennt sich zu einem Einstieg in den Frauen-Fußball! Wie Klub-Präsident Martin Bruckner im Rahmen der Hauptversammlung am Montag unter großem Applaus aus der Mitglieder-Schar verkündete, sei im „Präsidium einstimmig beschlossen [worden], dass wir […] in Zukunft einen Platz in der österreichischen Frauen-Fußball-Landschaft einnehmen werden“.