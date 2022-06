Trainer Lucien Favre kehrt zu Nizza zurück

Die Rückkehr von Trainer Lucien Favre zum französischen Erstligisten OGC Nizza ist perfekt. Der Schweizer tritt die Nachfolge von Christophe Galtier an. Das teilte der Klub des Österreichers Flavius Daniliuc am Montag mit, nachdem Favre am Vormittag schon das Training geleitet hatte. Der bisherige Nizza-Coach Christophe Galtier soll zu Meister Paris Saint-Germain wechseln.