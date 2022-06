Schul-Tablets: Hersteller gibt Ministerium Schuld

Die nach wie vor nicht erfolgte Auslieferung von kostengünstigen Windows-Tablets an die Schulen im Zuge der Digitalisierungsoffensive der Regierung könnte ein Nachspiel haben. Der zunächst ausgewählte, dann aber nicht zum Zug gekommene Sublieferant der Geräte kündigte nun an, die „notwendigen rechtlichen Schritte“ zu setzen, um seine Rechte zu wahren. Berichte über Mängel an den Geräten weist man zurück.