Natalie Imbruglia: Kein Fan von gewagten Outfits

Imbruglia kämpfte einige Zeit darum, ihren frühen Erfolgen in der Musikbranche nachzueifern, aber im Nachhinein bereut sie es eigentlich nicht, dass es so gekommen ist. „Ich hatte lange kein Einkommen. Mein Profil ist abgestürzt und mein Kontostand auch und das war das Beste, was mir je passierte. Ich musste kämpfen, was ein normaler, gesunder Teil des Erwachsenwerdens ist. Das hatte ich zuvor noch nicht durchgemacht.“