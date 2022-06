Weststeirer holte Gold bei Bodybuilder-WM

Das erste Saisonhighlight für die Bodybuilder ist geschlagen: die Weltmeisterschaft in Mexiko-City. Und ein Steirer war ganz groß im Bild: Der Wettmannstättner Josef Strohmeier (im Bild unten als Dritter von links) sicherte sich als erster Österreicher überhaupt Gold in der Fitnessklasse. „Diese ähnelt dem klassischen Bodybuilding am ehesten, die Leute können sich damit identifizieren, weil es noch natürlich rüberkommt. Man kann auch sagen, es ist der WM-Titel in der Baywatch-Klasse“, sagt der 48-Jährige.