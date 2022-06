Arzt rettete kollabierten Fan bei LASK-Testspiel

Didi Kühbauer geschockt

„Es verbietet sich nach so einem tragischen Vorfall überhaupt über Fußball zu sprechen“, sagte ein sichtlich geschockter LASK-Trainer Didi Kühbauer unmittelbar nach dem Unglück: „Wir hoffen alle inständig, dass der Fußballfan überlebt und wieder gesund wird.“ Bereits vor dem Spiel des LASK hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben. Ein Zuschauer war kollabiert und musste mit einem Rettungsfahrzeug ins Krankenhaus transportiert werden. Dabei hielt sich die Hitze in Grenzen, in Pregarten zeigte die Temperatur-Skala nur knapp über 25 Grad.